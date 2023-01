Polícia apreende pistolas e espingardas em Sarandi

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma dupla que transportava duas pistolas e uma espingarda em um HB20. A ação ocorreu na noite de quarta-feira, na BR 386, em Sarandi, na região Norte. De acordo com a PRF, o motorista tentou fugir, perdeu o controle da direção e capotou no acostamento. Durante a revista no interior do carro foram encontradas duas pistolas calibre 9mm e uma espingarda calibre 12.

Conforme a PRF, o HB20 era roubado e tinha placas clonadas de outro veículo com as mesmas características. Um dos homens presos tem diversas passagens pela polícia por roubo e porte ilegal de arma. Ele era considerado foragido do sistema penal. Os dois presos, de 23 anos, residem em Passo Fundo. Os dois foram encaminhados para registro da ocorrência na Polícia Civil. As armas e o carro foram apreendidos.