Polícia busca autor de assassinato em Soledade

A Polícia Civil (PC) de Soledade, no norte do estado, faz buscas a João Henrique Riva da Silva, suspeito de assassinar Rodrigo Luis Cardoso, de 23 anos. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira no centro da cidade. De acordo com as investigações, Cardoso foi morto por engano quando estava em frente a uma casa noturna localizada na rua Rua Cel. Falkembach.

Segundo o delegado Marcio Marodin, que investiga o caso, Silva se envolveu em uma briga dentro da casa noturna. Ele e outros dos que estavam na confusão foram para a rua, sendo que alguns precisaram ser retirados pelos seguranças do estabelecimento. Quando estava na rua um homem chamou Cardoso para perto, e quando ele virou as costas o autor atirou na cabeça da vítima.

Mesmo quando Cardoso estava caído, o homem armado atirou pelo menos mais duas vezes na cabeça da vítima. O crime foi filmado por câmeras de segurança, e foi através delas que os investigadores identificaram Silva como autor dos disparos.

O pedido para prisão preventiva de Silva foi feito pelo Ministério Público e acatado pela justiça, mas a polícia ainda não encontrou o homem. Cardoso era natural de Lajeado e estava em Soledade a trabalho. De acordo com o delegado Marodin, as imagens mostram que o autor do crime não permitiu a defesa da vítima e o assassinato aconteceu por "motivo fútil". Estes dois fatos podem ser um agravante na hora da acusação.