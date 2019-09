Polícia busca responsáveis por ataque a mulher em Cachoeirinha

publicidade

A Polícia Civil aguarda depoimento da vítima de um ataque que resultou em queimaduras graves em Cachoeirinha, Região Metropolitana. Uma mulher de 55 anos teve o rosto e o pescoço gravemente feridos na tarde dessa sexta-feira.

O delegado Leonel Baldasso, titular da 1ª Delegacia de Polícia, não descarta nenhuma hipótese, inclusive que a queimadura tenha sido provocada por sustância corrosiva como ácido. Ele lembra imediatamente dos cinco ataques do “maníaco do ácido” ocorridos recentemente em Porto Alegre. Um contato para troca de informações com o delegado Luciano Coelho, da 14ª DP da Capital, deve ser feito. “Não tem sinais de fogo. A vestimenta dela não tem sinal”, afirmou neste domingo.

O caso ocorreu por volta das 13h na Rua Esperança, na Vila Parque Brasília. Segundo o boletim de ocorrência, um homem ouviu gritos de socorro da vítima e foi ajudá-la. Ele contou à polícia que a vítima relatou que havia tido o celular levado antes de ser ferida por fogo.

Os laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP), a partir do exame da roupa da vítima, estão sendo aguardados pelo delegado a fim confirmar a substância usada no crime. “Ela ainda não teve condições de ser ouvida e contar o que aconteceu. Não acredito que tenha sido somente um assalto”, observou.

As investigações são complicadas devido a falta de sistema de monitoramento por câmeras na região, ressaltou. “Não tem testemunha e nem câmeras perto do local. É um caso bem estranho”. “Queremos ver se ela tinha alguma rixa ou inimigos”, adiantou. A ocorrência foi atendida inicialmente pela Guarda Municipal e Brigada Militar.