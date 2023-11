Polícia Civil anuncia criação da primeira delegacia de combate ao tráfico de armas no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul terá sua primeira delegacia especializada na investigação ao tráfico de armas. De acordo com a Polícia Civil, a unidade deve entrar em operação ainda nos primeiros meses do ano que vem, contando com ferramentas específicas de rastreio de armamento e munição. O anúncio ocorre um dia após a maior apreensão de armas, desde o início do ano, no estado, quando um arsenal de 125 peças, incluindo 55 fuzis, foi localizado no bairro Santo Antônio, na zona Leste de Porto Alegre.

Conforme o secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron, a nova delegacia vai implementar métodos de investigação que já vêm sendo adotados pela Polícia Federal, como cruzamento de dados e mapeamento de armas. "Através do trabalho especializado, vamos intensificar ainda mais as ações de desarmamento das facções. Além da asfixia financeira e do combate incisivo ao tráfico de drogas, também enfraqueceremos a circulação e a utilização de armas por parte dos criminosos", afirmou.



O chefe de Polícia, delegado Fernando Sodré, explica que a necessidade de se criar uma estrutura especializada no combate ao tráfico de armas surgiu a partir de investigações sobre outros tipos crimes. Segundo ele, foi constatado que os grupos que atuam como fornecedores de armamento às facções são o elo entre narcotráfico e homicídios. Em outras palavras, o comércio ilegal de armas funciona como base de sustentação para o crime organizado, sendo o pano de fundo das demais transgressões.



"Quando fazemos uma investigação sobre tráfico de drogas ou homicídios, sempre apreendemos diversas armas. Então, através dessas apreensões, procuramos descobrir o fenômeno criminal em que elas estão envolvidas. Assim partimos de um inquérito para outro, tendo a arma como o meio de execução dos crimes", relatou Sodré. "Percebemos que, por trás desse meio de execução, há uma rede de fornecimento de armas. Por isso que a investigação sobre o caminho que essas armas fazem, até chegarem nas mãos dos faccionados, é um elemento fundamental para também podermos bloquear os outros crimes."



Ainda segundo chefe de Polícia, o tráfico de armas engloba diferentes formatos, como empréstimo, locação e contrabando, podendo ser feito por grupos dentro de uma determinada facção ou através de fornecedores externos. Nesse último caso, o armamento é transportado pelas fronteiras, por meios terrestres ou rios, vindo de países vizinhos como Paraguai, Uruguai e Argentina. Além disso, há também o tráfico de armas interno, quando as peças chegam ao estado através de portos.



"Os responsáveis não são os países vizinhos, pois esse fenômeno atinge a todos. Se pensarmos somente nos traficantes de drogas, eles acabam sendo os consumidores das armas, pois as utilizam para travar guerras com rivais. Só que o tráfico de armas também é um elemento que alimenta toda a cadeia criminosa e acaba trazendo dinheiro para os grupos vinculados às facções", destacou.



Questionado sobre o inquérito da maior apreensão de armas do ano, em que um homem com registro de colecionador, atirador desportivo e caçador (Cac) é investigado por municiar traficantes na zona Sul, o delegado enfatizou que a maior fonte de armas do crime organizado ainda é o contrabando. Contudo, Sodré alerta para a necessidade de se ter uma fiscalização mais rígida sobre a circulação e venda do armamento legalizado.



"Eventualmente, quando se aumenta a circulação de armas dentro do país, podem haver casos de desvio de finalidade e essas acabarem caindo na mão dos criminosos. Não podemos, no entanto, demonizar os Cacs e achar que eles são os responsáveis por isso. É importante que se tenha um controle rígido dessa circulação, mas a maior parte das armas que vão para as facções continuam sendo as que não tem registro", concluiu o delegado Sodré.



A previsão é que a delegacia de combate ao tráfico de armas seja inaugurada em março de 2024. Ainda não há definição sobre quem será o delegado titular da unidade.