Polícia Civil apreende 45 quilos de maconha e três quilos de cocaína em Campo Bom

Cerca de 45 quilos de maconha e três quilos de cocaína, além de 363 comprimidos de ecstasy e 280 gramas de crack, foram apreendidos pela Polícia Civil em Campo Bom, no Vale do Rio dos Sinos. Dois traficantes, de 23 e 24 anos, foram presos nessa segunda-feira na ação sob coordenação do delegado Rodrigo Câmara no bairro 25 de Julho.

Houve ainda o recolhimento de milhares de pinos vazios usados no acondicionamento de cocaína, telefones celulares, uma balança de precisão e mais de R$ 270 em dinheiro, além de um revólver calibre 38 com 24 munições.

Após o recebimento de denúncia anônima, a equipe da DP de Campo Bom passou a monitorar a residência dos suspeitos, sendo constatada uma movimentação típica de um depósito de drogas.

Diante disso, os dois indivíduos foram abordados e presos após a descoberta dos entorpecentes e demais materiais. Entre os tijolos de maconha estavam alguns com a imagem de Tommy Shelby, personagem principal da série Peaky Blinders, da Netflix no Brasil.

