Polícia Civil apreende 75 quilos de maconha no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre

publicidade

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Viamão apreendeu cerca de 75 quilos de maconha, além de uma réplica de fuzil, com a deflagração da operação Corsários na madrugada desta quinta-feira no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Três traficantes, sendo dois homens e uma mulher, foram presos.

Segundo o delegado Guilherme Calderipe, a ação ocorreu após dois meses de investigações e tem como objetivo a desarticulação de um esquema de distribuição de drogas na Capital e Região Metropolitana. Segundo ele, uma rede de comercialização de droga por meio das redes sociais, em especial o Instagram, com 5 mil seguidores, foi identificada.

Nesta madrugada, os agentes encontraram um imóvel no limite de Porto Alegre com Alvorada, que servia como depósito de drogas. Além da droga e do simulacro de arma de fogo, a equipe da Draco de Viamão recolheu duas balanças de precisão.

Três traficantes foram autuados e encaminhados ao sistema prisional. “A operação segue em andamento para apurar a origem da droga e outros envolvidos no esquema criminoso”, adiantou o delegado Guilherme Calderipe.

Em outra ação também no limite da Capital com Alvorada, os agentes apreenderam em torno de quatro quilos de crack no interior de um apartamento de um condomínio residencial. Quatro balanças de precisão, 65 munições de calibres variados e dois carregadores foram igualmente recolhidos. Uma traficante foi detida.

De acordo com o delegado Guilherme Calderipe, a ação faz “parte de um conjunto de diligências elaborado para desarticular um esquema de comercialização de drogas que tem como foco a venda especialmente em Viamão e Alvorada”.

Foto: PC / Divulgação / CP