Polícia Civil apreende mais de 250 kg de maconha, em Santa Cruz

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo apreendeu, na tarde desta sexta-feira, cerca de 257 kgs de maconha em um veículo. Segundo a Polícia Civil, o entorpecente era tranportado dentro de um carro com placas de Rio Pardo.

Dois homens que estavam no carro foram presos em flagrante. A investigação foi comandada pelo delegado regional Luciano Menezes e contou com o delegado titular do DRACO, Marcelo Chiara, e Alessander Zucuni, titular da 2ª DP.