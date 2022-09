Polícia Civil apreende Porsche em operação contra facção que mantém "lojinhas" para venda de drogas

publicidade

A Polícia Civil desencadeou na manhã desta terça-feira uma operação contra a facção que atua no Vale do Rio dos Sinos e mantém pontos de vendas de drogas chamados de “lojinhas”. Um Porsche Cayenne, usado pela companheira de uma liderança da organização criminosa para recolher o dinheiro do narcotráfico, foi apreendido na ação conduzida pela Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo, sob comando do delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior. O líder encontra-se no sistema penitenciário.

Cinco prisões foram efetuadas. Três pistolas sendo duas calibre nove milímetros e uma calibre 635, uma réplica de fuzil, um simulacro de revólver, munições, meio quilo de crack, uma capa de colete, em torno de R$ 5 mil em dinheiro e telefones celulares foram também recolhidos.

Houve o cumprimento de 12 mandados judiciais de busca e apreensão nos bairros São Miguel e bairro Feitoria, em São Leopoldo, além de Novo Hamburgo e Sapucaia do Sul.

A investigação acontece desde o começo deste ano, sobretudo no bairro São Miguel, em São Leopoldo Os pontos de venda de droga, conhecidos como "Loja Narcos Charrua", eram publicizados em um site de busca. Apartamentos de condomínios populares também eram usados para armazenar entorpecentes e armas para a facção. "Um dos indivíduos que prendemos era o sindíco de um dos condomínios. que alugava o próprio apartamento para ser uma boca de fumo. Ele estava agora residindo em Novo Hamburgo", observou o delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior.

Em decorrência das prisões e apreensões de drogas durante o trabalho investigativo, os traficantes adotaram condutas cada vez mais sorrateiras para tentar se evadirem das ações policiais. Ao mesmo tempo, os moradores das cercanias dos pontos de venda de drogas estavam sendo constrangidos com a presença de indivíduos armados, em via pública. Os criminosos vigiavam qualquer pessoa em via pública, seja a pé ou em veículo. Denúncias apontam até espancamentos.

A operação deflagrada nesta manhã foi denominada Charrua e teve apoio da 3ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (3ª DPRI), coordenada pelo delegado Eduardo Hartz. Os alvos foram, os principais pontos de tráfico de drogas e esconderijos. Mais de 70 policiais civis foram mobilizados.



"Lojinha" usada como ponto de venda de droga Foto: PC / Divulgação / CP