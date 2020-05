Polícia Civil apreende sete quilos de maconha em Caxias

publicidade

A Polícia Civil de Caxias do Sul apreendeu nesta segunda-feira aproximadamente sete quilos de drogas no bairro Jardim das Hortênsias, em Caxias do Sul. Ação ocorreu em cumprimento a um mandado de busca e apreensão.

A polícia chegou a uma residência que era usada para esconder e distribuir grandes quantidade de drogas após receber denúncias anônimas. No local, os policiais apreenderam a droga, além de balança de precisão e dinheiro. Ninguém foi preso.