Polícia Civil apura execução de mulher no bairro Camaquã, em Porto Alegre

publicidade

A 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (4ª DPHPP) investiga a execução de uma mulher ocorrida na noite dessa terça-feira no acesso G, no interior da vila Funil, no bairro Camaquã, na zona Sul de Porto Alegre. A vítima, de 32 anos, estava no terraço da casa da comadre dela, sendo arrastada pelos cabelos até o beco. Ela foi então baleada e morta com dois tiros de pistola calibre nove milímetros na cabeça.

“O executor provavelmente devia conhecer o local. Não sabemos se ele veio de carro ou é dali”, observou o delegado Rodrigo Pohlmann Garcia na manhã desta quarta-feira à reportagem do Correio do Povo. “Ele teria caminhado pelas vielas da vila para chegar no ponto em que a vítima estava”, acrescentou.

"O homem teria ingressado na residência usando uma máscara balaclava, viu a vítima e disse que não era para ela correr. Ele a puxou pelos cabelos para fora da residência e efetuou os dois disparos. O executor fugiu", resumiu o delegado Rodrigo Pohlmann Garcia.

“Não há câmeras de monitoramento. Agora vamos começar a coleta de depoimentos e levantar mais informações sobre a vítima para tentar buscar a motivação desse fato”, complementou o titular da 4ª DPHPP. Os laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) estão sendo aguardados.