Polícia Civil confirma que corpo achado em cachoeira é de jovem desaparecida em Palmeira das Missões

A Polícia Civil confirmou na manhã desta terça-feira que o corpo encontrado em uma cachoeira do arroio Macaco, em Linha Calixto, no interior de Palmeira das Missões, é da jovem Larissa Tavares, 24 anos, que estava desaparecida desde domingo passado. Segundo a delegada Cristiane van Riel Santos, a jovem estava com amigos para almoçarem no local.

“Depois de um tempo, Larissa ficou sozinha e quando os amigos deram falta da vítima, passaram a realizar buscas, não sendo encontrada”, explicou. Com o registro do desaparecimento da vítima, as diligências policiais foram realizadas para a localização da vítima, bem como inquirição de testemunhas e demais providências de praxe.

Na manhã dessa segunda-feira, os bombeiros militares foram acionados e, nas buscas, o corpo foi encontrado submerso na água dentro do poço da cachoeira. A delegada Cristiane van Riel Santos disse que estão sendo aguardados “os laudos periciais para conhecimento das circunstâncias e da causa da morte”.

