Polícia Civil confirma segunda morte de vítima do atentado contra o MC em Alvorada

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Alvorada confirmou nesta quinta-feira a morte da segunda vítima no atentado contra um MC ao amanhecer da última segunda-feira em frente a uma danceteria na avenida Presidente Getúlio Vargas, no bairro Bela Vista. Segundo o delegado Edimar Machado, trata-se de um jovem, de 21 anos. A primeira vítima, outro jovem, de 23 anos, teve óbito no local.

Ambos foram atingidos pelos tiros disparados efetuados contra o MC, de 16 anos, que ficou ferido e permanece hospitalizado, tendo passado por uma cirurgia. Três amigas dele também foram atingidas e tiveram ferimentos, mas já foram liberadas.

O autor do crime foi um pistoleiro que se passou por um fã e pediu para fazer uma foto no momento em que o cantor embarcava em um Ford Ka, de cor branca, de transporte de passageiros por aplicativo. O criminoso portava possivelmente uma pistola calibre nove milímetros.

“A motivação ainda não está clara”, declarou o titular da DPHPP de Alvorada, à reportagem do Correio do Povo nesta manhã. “A primeira coisa que surgiu foi uma música que foi interpretada como homenagem a uma determinada facção”, observou o delegado Edimar Machado.

O trabalho investigativo inclui a busca por imagens de câmeras de monitoramento e de testemunhas, entre outras diligências. Laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) estão sendo também aguardados pelos policiais civis.