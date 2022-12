Polícia Civil contabiliza 20 presos nas quatro fases da operação Esplanada

publicidade

A Polícia Civil já contabiliza 20 presos nas quatro fases da operação Esplanada, que investiga uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas, principalmente drogas sintéticas e cocaína, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A ação é conduzida há um ano pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul, sob comando do delegado Luciano Righês Pereira. Na cidade, os entorpecentes eram revendidos por meio de tele entrega.

No período, os agentes também apreenderam oito quilo de maconha, três quilos de cocaína, 170 gramas de haxixe, 2.768 comprimidos de ecstasy, 240 pontos de LSD e seis porções de MDMA.

A 1ª fase da operação foi desencadeada em 29 de abril deste ano, enquanto a 2ª etapa ocorreu no dia 02 de junho. Já a 3º fase aconteceu em 13 de outubro.

A quarta ação foi realizada na última quinta-feira, sendo descoberto um laboratório de produção de haxixe. Houve a apreensão de equipamentos da droga, dois quilos de maconha e balanças de precisão nos bairros São Caetano, Santa Catarina e Esplanada.



A equipe da Draco de Caxias do Sul cumpriu sete mandados de busca e apreensão e outros dois de prisão preventiva contra as lideranças do grupo criminoso.