Polícia Civil contabiliza R$ 14 milhões em produtos falsificados apreendidos em Bagé

A Polícia Civil contabilizou em cerca de R$ 14 milhões em produtos falsificados apreendidos na operação Controle Brasil pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e a Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) de Bagé. Cinco criminosos foram presos na ação deflagrada na última quinta-feira.

O flagrante aconteceu na estrada vicinal que liga Bagé a Lavras do Sul. Um comboio, composto por duas camionetes e um caminhão, transportava milhares de artigos falsificados. Os veículos foram interceptados após acompanhamento.

O caminhão estava carregado com uma grande quantidade de produtos sem identificação de origem. O motorista declarou que era responsável apenas por fazer o transporte até a Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele alegou que não sabia o que estava sendo transportado.

Já os condutores das caminhonetes declararam que faziam a segurança da carga, mas disseram que também desconheciam o conteúdo.

Durante as diligências para identificação do material, ainda no local da apreensão, outras duas caminhonetes se aproximaram, para tentar localizar o caminhão. Os policiais tentaram fazer a abordagem, mas uma delas conseguiu fugir, rompendo o bloqueio e dispensando uma espingarda calibre 12 durante a fuga. No outro veículo estavam dois homens que confirmaram ter ido ao local para escoltar a carga até Porto Alegre.

Os cinco indivíduos, sendo três de Santana do Livramento e dois de São Leopoldo, foram presos em flagrante pelo crime de organização criminosa armada, sendo apresentados na Polícia Civil de Bagé.

A operação Controle Brasil é coordenada pelo Ministério da Justiça e visa investigar crimes contra a economia nacional.