Polícia Civil de São Leopoldo apura execução de homem que saiu no mesmo dia do presídio

publicidade

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil investiga uma execução ocorrida no começo da noite dessa sexta-feira em São Leopoldo, no Vale do Rio dos Sinos. O crime foi registrado na rua Carlos Barbosa, no bairro Santos Dumont. Policiais militares do 25º bPm atenderam inicialmente a ocorrência no local, que ficou isolado.

Segundo o delegado Vinícius Seolin, a vítima, de 38 anos, tinha antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas. “Preliminarmente, apurou-se que a vítima saíra do presídio nessa sexta-feira, após ter ficado presa 12 anos presa”, observou.

“Ele foi até a casa de parentes e quando estacionou o carro, já dentro da garagem, cerca de três homens invadiram o pátio e desferiram mais de 30 disparos contra a vítima”, explicou o delegado Vinícius Seolin.

A mãe da vítima estava junto e ficou ferida com um tiro no abdômen. Por sua vez, o padrasto escapou ileso dos disparos. Os autores do crime empreenderam fuga. “A arma utilizada no crime foi uma pistola calibre nove milímetros”, constatou.

“Acredita-se que a motivação seja relacionada a desavenças adquiridas no período em que esteve preso. Não há informações sobre os suspeitos, mas apenas que seriam cerca de três ou quatro homens”, avaliou o delegado Vinícius Seolin

O DHPP pediu o apoio da comunidade na elucidação do caso, sendo disponibilizado o telefone gratuito 0800-642-0121 e o WhatsApp (51) 98416-7109 para denúncias mesmo anônimas.