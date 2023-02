Polícia Civil de SC recupera bens de russos que foram furtados por argentinos

publicidade

A Polícia Civil de Santa Catarina anunciou a identificação de um grupo de argentinos que subtraiu dinheiro e bens de turistas russos, um casal com um bebê, no dia 12 deste mês no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Houve a recuperação de mais de R$ 35 mil em moeda estrangeira, entre dólares norte-americanos e rublos russos, e pertences pessoais das vítimas, além de uma réplica da taça da Copa do Mundo Fifa.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), que começou então a apuração do caso e identificou que os autores do furto qualificado eram quatro turistas argentinos. A investigação levou à movimentação dos suspeitos por Florianópolis e depois na praia de Bombinhas, no Litoral Norte.

Após a confirmação do endereço em que os suspeitos estavam pousando em Bombinhas, os policiais civis realizaram uma ação nesse domingo, sendo cumprido um mandado de busca e apreensão. Os valores e pertences das vítimas foram então apreendidos. Os argentinos não foram presos por não estarem mais no período de flagrante, mas devem ser indiciados. O trabalho investigativo terá prosseguimento.

Foto: PCSC / Divulgação / CP