Polícia Civil deflagra segunda fase de operação contra o tráfico de drogas em Caxias do Sul

A segunda fase da operação “Todos por um” foi deflagrada na manhã desta sexta-feira pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul, sob comando do delegado Luciano Righês Pereira. Nesta nova etapa, a investigação focou no líder do grupo que comanda as vendas de drogas de dentro da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, além da companheira do apenado que operacionaliza as vendas na rua e um terceiro suspeito, responsável por realizar um esquema de tele entregas de entorpecentes.

As três ordens judiciais de prisão foram efetuadas com êxito. Houve ainda o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão nos bairros Centro, em Farroupilha, e nos bairros Serrano, Presidente Vargas, Cruzeiro e Esplanada, em Caxias do Sul.

A ação é resultado de quatro meses de investigação que começaram, após informações de que um grupo criminoso organizado que atuava no narcotráfico em Caxias do Sul. A 1ª fase da operação ocorreu no dia 13 de junho deste ano, com duas prisões em flagrante no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz. Na ocasião, os agentes recolheram centenas de porções de maconha, cocaína e crack.

No total, o trabalho investigativo já soma seis presos e a apreensão de cerca de 600 porções de crack, em torno de 200 porções de maconha, 100 porções de cocaína, dois pequenos tijolos de maconha, dinheiro, balança e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.