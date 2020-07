Polícia Civil desencadeia operação contra crimes patrimoniais em Canoas

publicidade

A Polícia Civil deflagrou ao amanhecer desta terça-feira a operação Mundare com o objetivo de combater os roubos patrimoniais, sobretudo de veículos, em Canoas. Houve o cumprimento de 21 ordens judiciais sendo 16 mandados de busca e apreensão e outros cinco de prisão, sendo quatro temporárias e uma preventiva. Sete criminosos foram capturados e armas, munições e drogas foram recolhidas. A ação, realizada pela 1ª DP de Canoas, sob comando do delegado Rafael Pereira, ocorreu nos bairros Centro, Mathias Velho, Harmonia, Rio Branco e Guajuviras. Cerca de 100 policiais civis em 27 viaturas, com apoio aéreo, foram mobilizados.

Segundo o delegado Rafael Pereira, as investigações duraram em torno de três meses e apontaram 36 veículos roubados no período. De acordo com ele, as ordens judiciais foram expedidas diante do material e informação apurados pelos agentes no período, sendo coletadas provas como vídeos dos criminosos, fotos, depoimentos, reconhecimentos e relatórios, entre outros. Um dos crimes que chamou a atenção foi o roubo de veículo no qual os criminosos não conseguiram desligar o telefone celular da vítima e o telefone gravou parte da ação dos criminosos. Pelo menos 17 inquéritos já foram abertos.

O titular da 1ª DP de Canoas destacou que “foi uma profunda investigação na cidade, buscando a responsabilização dos criminosos que cometeram uma série de crimes patrimoniais”. Já o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mario Souza, avaliou que a operação atingiu “em cheio suspeitos de realizarem sequências de crimes patrimoniais na cidade”.