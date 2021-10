Polícia Civil divulga imagens que mostram as agressões ao vendedor de lanches em Alvorada

publicidade

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira as imagens de câmeras de monitoramento que registraram o espancamento e morto do vendedor de lanches Wagner de Oliveira Lovato, 40 anos, ocorrido no final de semana passada em um açougue em Alvorada. O caso é investigado pelo titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), delegado Edimar Machado.

O estabelecimento comercial fica na avenida Presidente Getúlio Vargas. Na noite do último sábado, a vítima reclamou do preço da carne e acabou sendo agredida. Devido aos graves ferimentos, o óbito da vítima ocorreu na noite de domingo no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre.

Veja Também

Conforme as imagens, uma discussão ocorreu primeiro na entrada do estabelecimento comercial. Depois, a situação sai do controle na calçada, envolvendo o gerente e um amigo deste. Wagner de Oliveira Lovato é empurrado e recebe dois socos do amigo do gerente. No segundo soco, a vítima cai no chão e permanece inconsciente. Um pisão na cabeça é então desferido pelo gerente. Populares e outros funcionários aparecem e afastam os dois acusados, que encontram-se presos.

"A única coisa que não está bem clara ainda, que depende na necropsia, é se o pisão acertou a cabeça da vítima. A impressão que eu tenho é que o agressor se desequilibrou na hora e não acertou o pisão como gostaria", avaliou o delegado Edimar Machado. "Acredito que o traumatismo se deu na queda", acrescentou.

Segundo Machado, “as imagens confirmam que o funcionário não estava trabalhando e que chegou no estabelecimento pouco antes do fato”. Nesta terça-feira, o dono do estabelecimento comercial prestou depoimento. Ele não estava presente no momento das agressões. Testemunhas também estão sendo ouvidas.

O corpo de Wagner de Oliveira Lovato foi sepultado pela manhã de terça-feira no São Jerônimo Cemitério Parque, no bairro Formoza, em Alvorada. Familiares e amigos prestaram as últimas despedidas. Ele deixa esposa, três filhos e uma neta.

Polícia Civil divulga imagens de agressão a vendedor ambulante em Alvorada



🎥: Polícia Civil / Divulgação / CP pic.twitter.com/jlzrCxsMgi — Correio do Povo (@correio_dopovo) October 6, 2021

Vendedor caiu após ser agredido em Alvorada / Foto: Polícia Civil / Reprodução / CP