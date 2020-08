Polícia Civil e BM realizam ações contra o tráfico de drogas em Alvorada

publicidade

Uma ação de combate ao tráfico de drogas foi deflagrada na noite desta quinta-feira pela Polícia Civil em Alvorada. Agentes da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, sob comando do delegado Edimar Machado de Souza, cumpriram seis mandados de busca e apreensão em bocas de fumo nos bairros Santa Bárbara e Jardim Aparecida.

Um traficante, de 40 anos, foi preso em flagrante com 88 pinos de cocaína embalados para venda. Com antecedentes criminais por roubo, homicídio, narcotráfico, lesão corporal, receptação, ameaça, violação de domicílio, dano qualificado, vias de fato, desobediência e resistência, ele encontrava-se com uma tornozeleira eletrônica. Cerca de 30 agentes em sete viaturas foram mobilizados.

A Brigada Militar também atuou contra o tráfico de drogas na noite desta quinta-feira em Alvorada. A operação Mão de Ferro foi realizada pelo efetivo da Força Tática do 24º BPM nas ruas da cidade. Barreiras foram montadas. Os policiais militares efetuaram abordagens de pessoas e veículos. A mobilização também visou a prevenção de delitos criminais em geral.