Polícia Civil faz operação contra abigeato no Litoral Norte

A Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) de Camaquã realizou nesta quinta-feira a operação Seival no Litoral Norte, com a finalidade de combater a prática de furtos abigeatos praticados em municípios da região. Um total de 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Osório, Tramandaí e Capivari do Sul, tendo como alvo oito suspeitos.

Em julho do ano passado, o órgão policial, chefiado pelo delegado Péterson da Silva Benitez, foi procurado por produtores rurais da cidade de Osório, relatando a preocupação com o aumento significativo do furto de gado. Em contato com a DP de Osório, coordenada pelo delegado João Gomes, 22 ocorrências referentes a prática de abigeato, sendo a grande maioria dos casos na modalidade de carneada, quando o gado é abatido dentro da propriedade rural, foram avocadas.

Durante as investigações, as informações apontavam na direção de um grupo de indivíduos suspeitos de serem os autores dos furtos. Novas diligências foram realizadas com o objetivo de identificar os suspeitos e as residências, sendo então representado judicialmente pela expedição dos mandados de busca e apreensão.

Na ação, um indivíduo foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munição. Oito telefones celulares foram recolhidos e serão agora periciados, buscando informações que sejam pertinentes às investigações.

