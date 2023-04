Polícia Civil faz operação contra homicídios na Região Metropolitana de Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil deflagrou a operação Anóxia ao amanhecer desta segunda-feira com o objetivo de combater o crime organizado e as inúmeras execuções decorrentes da dispouta pelo tráfico de drogas na Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação, sob comando do Rafael Soares Pereira, ocorreu em dez cidades.

Houve o cumprimento de 39 ordens judiciais, sendo 30 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisões, dos quais sete preventivas e duas temporárias, em Porto Alegre, Esteio, Gravataí, Alvorada, Viamão, Capão Novo, Imbé, Montenegro, Charqueadas e São Leopoldo. Cinco detenções foram efetuadas. Cerca de 110 agentes e nove delegados foram mobilizados em 36 viaturas. A Brigada Militar prestou apoio.

De acordo com o diretor do DHPP, delegado Mário Souza, a operação visa o esclarecimento e responsabilização tanto de executores, quanto de mandantes de crimes de homicídios ocorridos na Região Metropolitana, que inclui os municípios de Canoas, Viamão, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí e Alvorada

Já o delegado Rafael Soares Pereira observou que uma das mortes investigadas aconteceu em Viamão, no limite com o bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, no dia 18 de março desde ano. Conforme apurado, o pai da vítima havia registrado uma ocorrência de roubo no bar da família e ameaçado para que não procurasse as autoridades policiais.

Em represália ao registro da ocorrência, os cinco criminosos alvejaram o veículo da família, imaginando que o pai também estaria dentro, mas acertaram somente o filho, que teve óbito, e uma outra pessoa que sobreviveu ao atentado.

Entre os mandados de prisão preventiva estão justamente os cinco suspeitos do crime. Todos já possuem antecedentes por tráfico de drogas, homicídio, violência doméstica e lesão corporal, dentre outros.

A investigação começou em setembro do ano passado. Segundo o delegado Mário Souza, “a operação Anóxia é imposição de punição aos criminosos que insistem em matar ou mandar matar no Rio Grande do Sul”. Ele destacou ainda o apoio da Brigada Militar.