Polícia Civil fecha duas casas de jogos de azar nos bairros Rio Branco e Petrópolis, em Porto Alegre

Duas casas de jogos de azar foram fechadas pela Polícia Civil nos bairros Rio Branco e Petrópolis, em Porto Alegre. A ação foi desencadeada nessa sexta-feira pela Delegacia de Polícia de Repressão ao Crimes de Lavagem de Dinheiro, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil. No total, os agentes sob coordenação do delegado Marcus Viafore apreenderam R$ 13.412,00 e US$ 141,00, além de 152 máquinas, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

No bairro Rio Branco, os policiais civis encontraram 96 máquinas caça-níqueis no estabelecimento clandestino na rua Dona Laura. Quatro suspeitos de operarem os atos contravencionais foram identificados.

Já no bairro Petrópolis, outras 56 máquinas caça-níqueis foram descobertas no local da jogatina situado na rua Felipe de Oliveira. Houve a identificação também de cinco suspeitos de executarem a gestão dos jogos de azar.

A ação resultou ainda no recolhimento de dois veículos que teriam sido adquiridos com os valores provenientes das contravenções. Os suspeitos foram conduzidos até a sede do Deic, onde foi lavrado termo circunstanciado.

Segundo o delegado Marcus Viafore, os jogadores eram, na sua maioria, idosos. “Embora considerado por alguns como inofensivo, o vício no jogo de máquinas caça-níqueis pode abalar a economia de uma família, ou então de pessoas idosas, sendo extremamente lesivo à sociedade”, observou.