Polícia Civil identifica motorista que atropelou menina de um ano em Canela

A Polícia Civil identificou, nesta segunda-feira, o motorista que atropelou uma menina de um ano e nove meses, em Canela, na Serra gaúcha. De acordo com a corporação, após o atropelamento, ocorrido no dia 20 de outubro, o homem fugiu sem prestar socorro. Ele confessou o crime.



De acordo com o delegado Vladimir Medeiros, titular da DP de Canela, a criança foi atropelada na rua Dr. Rui Viana Rocha, no Bairro Edgar Haack. Ainda segundo o policial, a vítima foi socorrida pela família e por vizinhos, sendo encaminhada para atendimento de urgência no Hospital de Caridade de Canela, em estado grave. "A criança sofreu fraturas, principalmente nos braços, mas não corre mais riscos", informou.

Medeiros destacou também que, após ter sido localizado, o motorista confessou ter atropelado a menina e, após, deixado o local às pressas. Ele teria justificado a conduta alegando não ter visto a criança, afirmando também que teria ficado em estado de choque durante o ocorrido. Indiciado por lesão corporal culposa no trânsito e omissão de socorro, o homem vai responder pelos crimes em liberdade.