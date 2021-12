Polícia Civil identifica torcedores que depredaram veículos após derrota do Grêmio para o Palmeiras

publicidade

A 4ª DP de Porto Alegre identificou os torcedores do Grêmio que invadiram a área do estacionamento da Arena, quebrando viaturas do Poder Judiciário e da Polícia Civil, além de veículos particulares, em outubro. Os incidentes ocorreram após a derrota do time para o Palmeiras por 3 a 1.

Sob comando da delegada Laura Lopes, a operação Avalanche foi deflagrada na manhã desta quarta-feira em quatro cidades. Os detalhes da investigação serão divulgados nesta manhã em entrevista coletiva à imprensa no Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), no Palácio da Polícia, na Capital.

Um grupo de torcedores do Grêmio invadiu o gramado da Arena, vindos da Arquibancada Norte, depois da partida, Eles conseguiram acessar o campo e entraram no túnel do vestiário. Os invasores partiram para cima do banco de reservas e da cabine do VAR, quebrando o local e atirando a tela da TV no chão.

O vandalismo prosseguiu no lado externo do estádio com depredação dos carros no estacionamento e agressões contra funcionários do clube tricolor.