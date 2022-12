Polícia Civil impede que facção abasteça células com armas e drogas na Região Metropolitana

publicidade

A Polícia Civil impediu que a facção criminosa do Vale do Rio dos Sinos distribuísse 20 armas de fogo, quase 2 mil munições e cerca de 5 quilos de crack para as suas células. O flagrante ocorreu nessa terça-feira no bairro Cruzeiro, em Gravataí, após dois meses de investigação.

Dois suspeitos, de 34 e 36 anos, foram presos quando faziam a negociação de 12 revólveres e oito pistolas. Entre os milhares de cartuchos de calibres diversos havia 164 de fuzil. Já um dos cinco quilos de crack estava fracionado em mais de 4,5 mil porções prontas para venda.

O delegado Guilherme Calderipe observou que uma boa parte do armamento estava com numeração raspada e em situação de furto ou roubo. “Tudo indica que os agentes tenham interceptado uma grande negociação de drogas e armas”, frisou. “O material seria distribuído provavelmente para criminosos da mesma facção de Porto Alegre e de toda a Região Metropolitana”, acrescentou.

Foto: PC / Divulgação / CP