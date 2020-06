Polícia Civil indicia casal por golpe para obter vistos norte-americanos em Porto Alegre

publicidade

A Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil já enviou o inquérito que indiciou um casal de empresários catarinenses por estelionato, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, uso de documentos falso e falsa identidade visando a obtenção de vistos no Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre.

Diretor do Grupamento de Operações Especiais da CORE, o delegado Marco Antonio Duarte de Souza contou que o homem, de 40 anos, e a mulher, de 38 anos, ambos de Florianópolis, apresentaram em outubro do ano passado documentos falsos alegando serem servidores públicos do Estado de Santa Catarina por ocasião da entrevista para requerimento de vistos norte-americanos. Eles encaminharam demonstrativos falsos de pagamento e falsificações de extratos da Caixa Econômica Federal.

Conforme o delegado Marco Antonio Duarte de Souza, as suspeitas foram inicialmente percebidas pela Seção Consular do Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre. A Polícia Civil foi então acionada. Após investigação, os agentes constataram o golpe. O diretor do Grupamento de Operações Especiais da CORE observou ainda que os processos para obtenção de vistos não foram concluídos.