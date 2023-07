Polícia Civil indicia pai por maus tratos contra o filho pequeno em Canela

publicidade

A Polícia Civil anunciou o encerramento da investigação que apurou as agressões cometidas por um pai contra o filho, de seis anos de idade, que é cadeirante e portador de paralisia cerebral, em Canela, na Serra. Responsável pelo inquérito, o delegado Ivanir Luiz Moschen Caliari informou que o suspeito, de 43 anos, foi indiciado por crime de maus tratos.

Durante o trabalho investigativo, os agentes ouviram inclusive os moradores do prédio em que a família morava há cerca de três semanas. Um vizinho que realizou uma filmagem de telefone celular, junto à porta do apartamento da família envolvida, captando discussão entre o casal também prestou depoimento.

A síndica do edifício também foi identificada e ouvida pelos policiais civis. Entre outras diligências, imagens de câmeras de monitoramento que registraram os maus tratos foram igualmente analisadas. Em uma delas, o pai empurra agressivamente a cadeira de rodas com o filho para dentro do elevador do prédio, diante da esposa e da filha.

“O homem foi indiciado ainda por constrangimento a criança sob sua guarda, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em razão também da outra filha que acompanhava o casal durante a ocorrência dos fatos apurados”, acrescentou o delegado Ivanir Luiz Moschen Caliari. O procedimento policial foi remetido ao Poder Judiciário na tarde dessa terça-feira para a continuidade e julgamento da ação penal referente ao caso.