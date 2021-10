Polícia Civil investiga abuso sexual de criança em banheiro de pizzaria em Gravataí

publicidade

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Gravataí, sob comando da delegada Fernanda Generali, vai investigar o caso do funcionário de uma pizzaria suspeito de abusar sexualmente de um menino, de nove anos, no banheiro do estabelecimento comercial, situado na rua Barbosa Filho, na parada 79, no bairro Salgado Filho.

Na noite de domingo passado, a família da vítima jantava no local e a criança foi ao banheiro com um amiguinho, de 11 anos. Imagens de câmeras de monitoramento mostram inclusive o funcionário entrando em seguida no local. Há mais de dois anos trabalhando no local, o acusado nega o crime e contou que entrou no banheiro e xingou as crianças, pois uma delas urinava na pia do banheiro.

O empregado, de 23 anos, foi detido pelos policiais militares do 17º BPM, que tinham sido acionados pelo próprio dono da pizzaria após denúncia da mãe, de 29 anos, da vítima. Encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gravataí, o acusado teve o flagrante confirmado e poderá agora ser indiciado por estupro de vulnerável. O Conselho Tutelar foi comunicado também do fato.