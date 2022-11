Polícia Civil investiga ataque contra duas agências bancárias em Santa Maria do Herval

publicidade

A 1ª Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, sob comando do delegado João Paulo de Abreu, apura um ataque contra as agências do Banrisul e do Sicredi ocorrido em Santa Maria do Herval. Fortemente armados e com toucas ninjas, ao menos três criminosos invadiram os saguões de ambos os bancos, situados na Professor Laurindo Vier, na área central da cidade. A ação dos criminosos aconteceu nessa terça-feira, feriado da Proclamação da República.

Após arrombarem as portas de entrada, os bandidos pretendiam arrombar os caixas eletrônicos, mas não tiveram êxito. Eles desistiram então e fugiram possivelmente em um veículo, onde estaria aguardando um quarto cúmplice. Horas depois, a Brigada Militar foi acionada.

O ataque foi registrado por câmeras de monitoramento das instituições financeiras. Os dois locais foram isolados pela Brigada Militar para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que foii realizado na noite dessa terça-feira.

"A dinâmica dos fatos, praticados durante o dia, é inusitada, pois não havia expediente bancário naquele momento", comentou na manhã desta quarta-feira o delegado João Paulo de Abreu. "Poderíamos ter um roubo, como os vistos no interior do Estado, mas a agência não estava em funcionamento. Emprego de explosivos, também seria inusitado ocorrer durante o dia, além do próprio arrombamento de caixas eletrônicos, de forma tão exposta", afirmou.

"Não duvidamos, portanto, que eles tenham errado o dia", supôs o delegadoi João Paulo de Abreu. Qualquer informação, mesmo sob anonimato, pode ser repassada ao disque denúncia 0800-510-28-28.

Fotos: Cleiton Zimer / O Diário / Especial / CP