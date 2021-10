Polícia Civil investiga crimes cometidos em nome do Demhab em Porto Alegre

publicidade

A 1ª Delegacia de Combate a Corrupção (1ª Decor) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil investiga os crimes em tese de peculato, concussão, falsidade ideológica, falsificação de documento público, entre outros, em prejuízo do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) em Porto Alegre.

Na manhã desta quinta-feira foi deflagrada a operação Falsa Palavra, sob comando do delegado Max Otto Ritter. Houve o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em endereços residenciais na Capital, contando com a participação de 12 agentes em quatro viaturas.

O delegado Ritter explicou que a denúncia foi apresentada à Polícia Civil pela direção do Demhab sobre supostas fraudes praticadas por um servidor público. O funcionário estaria “levando a efeito práticas consistentes em cobranças de parcelas de financiamentos imobiliários de mutuários e de oferecimento de vantagens sem base legal”.

A pretexto de providenciar a quitação de bens imóveis em nome daquele órgão público, o servidor utilizaria “documentos fraudados e simulados, como se legítimos fossem, ludibriando pessoas vulneráveis”. “As buscas têm por objetivo a apreensão de documentos de interesse às investigações, buscando identificar a responsabilidade de todos os envolvidos”, observou o titular da 1ª Decor.

NOTA OFICIAL

O diretor geral do Demhab, André Machado, e o diretor geral adjunto, Nelson Beron, divulgaram um nota oficial. "A direção do Departamento Municipal de Habitação parabeniza a Polícia Civil pela Operação “Falsa Palavra”. Em julho deste ano, o Demhab foi informado que um antigo servidor estaria se valendo da relação com mutuários para, em nome da autarquia, cobrar valores que nunca ingressaram nos cofres do departamento", informaram.

"O fato já havia sido apurado em sindicância interna, no ano de 2020. O servidor está afastado das suas funções desde junho do ano passado e não compareceu ao depoimento perante a comissão à época. Neste ano, a atual direção reabriu o procedimento investigatório diante de novas denúncias e fez o encaminhamento à Polícia Civil e ao Ministério Público", frisaram no comunicado.

"Reforçamos a importância da ação policial que vem ao encontro da valorização do serviço público, em pleno dia em que se comemora a data da categoria. O Demhab ressalta aos seus mais de 36 mil mutuários que a cobrança de débitos dos imóveis com o departamento é feita exclusivamente através da rede bancária e que não possui nenhum tipo de cobrança de casa em casa. Sobre dívidas anteriores está em tramitação na Câmara Municipal um projeto de lei que permite a renegociação de eventuais débitos", concluíram os diretores na nota oficial.