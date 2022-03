Polícia Civil investiga dois homicídios ocorridos em bairros diferentes de Viamão

publicidade

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Viamão, comandada pela delegada Caroline Jacobs, investiga duas execuções ocorridas na noite dessa quinta-feira na cidade. O primeiro assasinato aconteceu na rua Nárgica Rodrigues de Castro, no bairro Vila Augusta. A vítima estava caminhando e foi alvo de diversos disparos efetuados por dois indivíduos armados em uma moto.

Já o segundo crime ocorreu na rua Alcebíades Azeredo dos Santos, na área central da cidade. A vítima estava em uma barbearia e foi executada com inúmeros tiros por indivíduos que entraram no estabelecimento. Os criminosos fugiram depois em um veículo. A vítima tinha antecedentes criminais por roubo.

No mesmo período, uma equipe do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), coordenada pelo delegado Alencar Carraro, estava atuando no bairro Vila Augusta. Os policiais civis ouviram os tiros ocorridos na rua Nárgica Rodrigues de Castro. Em seguida, um indivíduo surgiu correndo com uma mochila, sendo abordado ao entrar em uma casa na rua Luanda. O suspeito, com antecedentes por homicídio, estava junto com a vítima que foi morta.

Na casa, os agentes do Denarc apreenderam cerca de 400 pinos de cocaína, em torno de 150 pedras de crack, dois revólveres calibre 38 com numeração raspada, munição e pequena quantidade de dinheiro. O traficante foi preso em flagrante.