Polícia Civil investiga execução na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil investiga uma execução ocorrida na noite dessa quinta-feira no bairro Sarandi, em Porto Alegre. A vítima, de 34 anos, sem antecedentes criminais, foi baleada várias vezes dentro de um Chevrolet Classic em frente a um estabelecimento comercial, que reúne um minimercado e um bar, na rua 25 de Outubro, na vila Asa Branca.

Policiais militares do 20º BPM foram mobilizados e compareceram no local, que foi isolado. Não é descartado que os autores da execução estivessem aguardando a vítima chegar no veículo, que tinha um adesivo de transporte de passageiro por aplicativo.

Veja Também