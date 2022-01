Polícia Civil investiga execução registrada na madrugada deste sábado em Porto Alegre

publicidade

Um homem foi executado a tiros, na madrugada deste sábado, na zona Sul de Porto Alegre. O crime ocorreu dentro da casa da vítima, que morava no Beco da Cootravipa, próximo à rua Orfanotrófio, no bairro Cristal. Segundo a Polícia Civil, o autor dos disparos teria entrado na residência, disparado mais de dez vezes contra o alvo e saído sem levar um pertence sequer.

Uma das hipóteses é de que Cândido Miguel da Silva Gustanis, de 36 anos, tenha sido assassinado em razão de uma desavença entre vizinhos. A vítima tinha duas passagens pela polícia em ocorrências do tipo – e, apesar de morar em uma área conflagrada pelo tráfico, não estaria envolvida na venda de entorpecentes. Não foram encontrados sinais de arrombamento na casa onde aconteceu a execução.

O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Uma das provas-chave para a elucidação do caso será o testemunho do pai da vítima, que reside no local e acordou durante o ataque. Ele chegou a entrar em luta corporal contra o assassino do filho, sendo alvo de socos e coronhadas. No entanto, acabou permitindo a fuga do suspeito em razão do cansaço causado pela movimentação.