Polícia Civil investiga morte de bebê em Alvorada

A Polícia Civil investiga o caso de uma bebê, de apenas um ano de idade, que deu entrada ainda com vida no Hospital de Alvorada, mas acabou falecendo depois. Vinda do bairro Aparecida, a criança havia sido levada por uma tia na tarde dessa terça-feira. Segundo a delegada Fernanda Generali, o bebê apresentava “hematomas no corpo, por isso a suspeita de morte violenta”.

“A determinação da causa da morte vai depender de perícia”, observou, referindo-se ao trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). “Ainda não temos muitas informações, somente ouvimos os familiares que tinham contato com a menina e que negaram agressões”, disse delegada Fernanda Generali, que responde pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Alvorada.