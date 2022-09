Polícia Civil investiga morte de cães em Viamão

publicidade

A 1ª Delegacia de Polícia de Viamão instaurou um inquérito para apurar a morte de cães no município. De acordo com a investigação preliminar, mais de dez animais morreram desde junho e outros ficaram doentes ou internados após terem consumido uma ração que estaria contaminada por aflatoxina, uma espécie de fungo.

Os tutores dos cães apresentaram laudos laboratoriais. Uma amostra da ração e a necropsia dos cães que vieram a óbito comprovaram a contaminação. De acordo com a delegada Jeiselaure Rocha de Souza, a investigação está sendo tratada com prioridade, tendo em vista que as rações fabricadas pela empresa investigada são de ampla comercialização. Além disso, há notícias de que outros cães adoeceram e morreram em Porto Alegre, na Região Metropolitana e no interior do Estado.

De acordo com a delegada, todas as possibilidades estão sendo investigadas. A principal hipótese é a de contaminação de alguns lotes da ração na fabricação. Ela declarou ainda que já foram adotadas providências junto ao Ministério Público e às autoridades sanitárias estaduais e municipais. Estão marcadas para a próxima semana oitivas de tutores, veterinários e proprietários das agropecuárias que venderam as rações.