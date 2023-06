Polícia Civil investiga quadrilha de sequestro-relâmpago que agia em Campo Bom

publicidade

A Polícia Civil deflagrou a operação Sequestro-Relâmpago na manhã desta segunda-feira na região do Vale do Rio dos Sinos. A ação foi realizada pela DP de Campo Bom, sob comando do delegado Rodrigo Câmara. Houve o cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e de outros quatro mandados de busca e apreensão. Quatro suspeitos foram presos e um quinto indivíduo está foragido. Três veículos, telefones celulares, cartões bancários e uma arma de fogo foram recolhidos.

A investigação, que durou três meses, buscou identificar e prender um grupo criminoso que praticava os crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas (sequestro-relâmpago), roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e com restrição da liberdade das vítimas, além do delito de associação criminosa. Os casos foram registrados em Campo Bom.

Segundo o delegado Rodrigo Câmara, as vítimas eram aliciadas através de aplicativos de relacionamento, sendo atraídas para Campo Bom, onde eram levadas até um cativeiro. Elas ficavam amarradas por até 22 horas, enquanto os criminosos subtraíam, com o emprego de violência e grave ameaça, com arma de fogo, os telefones celulares e obrigavam as vítimas a fornecerem as senhas dos aplicativos bancários e dos cartões de crédito. Os bandidos faziam então transferências bancárias, compras simuladas em máquinas de cartão de crédito e até mesmo compras reais no comércio local.

Conforme o titular da DP de Campo Bom, a investigação prossegue para identificar os integrantes do grupo que ficaram responsáveis pelo recebimento do dinheiro subtraído das vítimas. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 98401-3237.