Polícia Civil prende cinco suspeitos de cometerem ataques em Porto Alegre

A Polícia Civil anunciou a prisão de cinco suspeitos de envolvimento em ao menos dois ataques que deixaram três mortos e três feridos em Porto Alegre. Houve a apreensão de três pistolas calibre nove milímetros, uma carabina calibre nove milímetros e uma espingarda calibre 12, além de mais de 30 munições, luvas, máscaras, telefones celulares e dois veículos, sendo um Fiat Mob e um Volkswagen Voyage.

A informação é do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As prisões foram efetuadas pelos agentes da 1ª DPHPP na tarde da última sexta-feira durante cumprimento de ordem judicial no bairro Glória. Os criminosos estavam em uma residência de luxo, que havia sido alugada para servir como “QG” de uma facção criminosa para o cometimento de atentados.

Um dos ataques aconteceu no dia 27 de setembro passado, quando quatro pessoas foram baleadas em uma barbearia na rua Dona Mosa, no bairro Cascata. Uma das vítimas era o barbeiro, um jovem de 26 anos, que tombou baleado e sem vida no local.

Já um menino, de 12 anos, que cortava o cabelo com ele, faleceu durante o atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foram encaminhados também dois feridos, de 20 e de 23 anos. Um deles seria o provável alvo dos atiradores.

No dia 16 deste mês, um jovem foi executado e um outro sobreviveu na avenida Herval, também no bairro Cascata. Não é descartado que os cinco suspeitos tenham participação também em outros homicídios na cidade.