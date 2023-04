Polícia Civil prende mais dois envolvidos em extorsão contra comerciantes do Vale do Rio dos Sinos

publicidade

A Polícia Civil prendeu mais dois criminosos que vinham aterrorizando comerciantes no Vale do Rio dos Sinos, sendo cobrado um pagamento em troca de “segurança”. Ambos fazem parte de uma facção criminosa da região.

Na manhã desta quinta-feira, a equipe da Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo, sob comando do delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior, realizou uma nova fase da operação Timeo. Após a detenção de dois envolvidos no dia 24 de março passado, os agentes efetuaram a prisão de mais dois suspeitos.

Houve o cumprimento de prisões preventivas e ordens de busca e apreensão em Novo Hamburgo e Sapiranga. Houve o recolhimento de réplicas de fuzil e de pistola, munições, telefones celulares, drogas, pé de maconha, rádio comunicador e dinheiro.

A investigação recai sobre um esquema de extorsão realizado pela facção no Vale do Rio dos Sinos, com dezenas de vítimas. Entre elas estão empresas do ramo de compra e venda de veículos, em Estância Velha.

A dupla presa enviava mensagens ameaçadoras para as vítimas extorquidas, anunciando que estavam identificando aqueles que colaboraram com as forças policiais e com a imprensa, dizendo inclusive que elas sofreriam as consequências. Conforme os policiais civis, os criminosos utilizavam-se de pseudônimos. Ambos possuem extensas fichas de antecedentes.

Conforme os agentes da Draco de São Leopoldo, o filho do preso em Novo Hamburgo também foi detido em flagrante por tráfico de drogas.