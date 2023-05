Polícia Civil prende mulheres que fizeram "limpa" em lojas de departamentos na Região Metropolitana

publicidade

A Polícia Civil anunciou as prisões de duas mulheres que fizeram uma “limpa” em duas conhecidas lojas de departamentos na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo a titular da 1ª DP de Viamão, delegada Jeiselaure de Souza, ambas possuem extensa ficha criminal e são especializadas neste tipo de delito. As suspeitas, de 25 e de 30 anos, foram presas em flagrante nessa segunda-feira no bairro Jardim Krahe. Elas vão responder por furto qualificado e receptação.

Elas foram detidas no dia 11 após o furto em um dos estabelecimentos comerciais, mas acabaram sendo beneficiadas com liberdade provisória após audiência de custódia. "Apenas 12 dias após soltura, as mulheres voltaram a praticar furtos, demonstrando que fazem da reiteração da prática criminosa um meio de vida", afirmou a titular da 1ª DP de Viamão.

Após o furto cometido nesta segunda-feira em outro estabelecimento comercial, elas foram surpreendidas pelos policiais civis. “As mulheres já haviam subtraído os objetos e escondido sob as vestes e estavam no estacionamento do local, já em direção a um Fiat Palio deixado próximo, a equipe da 1ª DP de Viamão foi acionada pelos lojistas, tendo realizado imediatamente a prisão em flagrante”, resumiu a delegada Jeiselaure de Souza. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial registraram a ação criminosa.

Veja Também