Polícia Civil prende quatro pessoas durante Operação Maré, em Soledade

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Soledade e com apoio da Brigada Militar, sob coordenação do Delegado Marcelo Gasparetto, deflagrou a Operação Maré I em combate ao tráfico de drogas e prevenção de homicídios na cidade de Soledade.

A operação decorre após meses de investigação pela delegacia de Soledade, a partir de diversas denúncias de traficância de entorpecentes no município.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 14 locais, sendo 11 em Soledade e três no município de Ibirapuitã. Participaram 78 policiais civis da 24ª Delegacia de Polícia Regional do Interior e de outras regiões, além de 56 policiais militares oriundos do 3º Batalhão de Polícia de Choque e da Força Tática do 38º Batalhão de Polícia Militar.

Durante o cumprimento dos mandados de busca, quatro pessoas foram presas em flagrante e um adolescente foi apreendido e entregue ao responsável. Também foram apreendidos nove celulares, balanças, aproximadamente R$1.300,00, cerca de 350 gramas de drogas, munições e outros objetos relacionados à traficância.

Após os trâmites de praxe, os presos foram conduzidos ao presídio estadual de Soledade, onde ficarão à disposição da Justiça.