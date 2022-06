Polícia Civil prende seis pessoas envolvidas em receptação de celulares roubados

publicidade

A Polícia Civil (PC) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a operação Periti, que cumpriu mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí e Caxias do Sul. A operação ocorreu 30 dias após um roubo à mão armada a uma loja de móveis e eletrodomésticos no centro de Canoas, quando foram levados 109 celulares. Um dos objetivos da operação era recuperar alguns desses celulares, que haviam sido ativados.

Ao investigar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, a polícia percebeu que se tratava de criminosos organizados, que se especializam no roubo de aparelhos celulares. Durante a ação, os autores mantiveram os funcionários do local sob ameaça de armamento de fogo.

Com o cumprimento dos mandados de busca, seis pessoas foram presas em flagrante por receptação em Cachoeirinha e Gravataí, pois estavam em posse de telefones roubados. Na casa de um dos presos, além do celular roubado, foi encontrada uma metralhadora, munição e tijolos de maconha. A PC investiga se o indivíduo teria também participado da ação de fato.

"Essa operação não é o fim dessa investigação. Ela é o meio. Fomos, através da lista de celulares roubados, verificando um a um, qual havia sido habilitado, verificando se quem o habilitou estava na qualidade de receptador e, assim, preendê-lo", explicou o delegado Rafael Soares Pereira, responsável pela operação.

De acordo com o delegado, entre os presos, está a mulher de quem julgam ser o mentor intelectual do crime. "É um indivíduo que está preso no Presídio Central, com condenações e inúmeras passagens por roubos a estabelecimento comercial, onde foram roubados celulares", justificou. As investigações seguirão para descobrir se os presos têm envolvimento direto com o grupo que realizou o roubo ou se foram apenas receptadores.

