Polícia Civil prende sobrinho de traficante assassinado no bairro Restinga, em Porto Alegre

A 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (4ª DPHPP) anunciou a prisão do sobrinho de um antigo líder do tráfico de drogas que havia sido assassinado no dia 1º de julho deste ano na avenida Vereador Milton Pozzolo de Oliveira, no bairro Restinga, em Porto Alegre. A detenção ocorreu nessa quinta-feira em uma residência na região.

Segundo o delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, o suspeito teve a prisão preventiva decretada por ser acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 4 deste mês na rua Manoel Faria da Rosa Primo. A vítima estava em um bar, quando foi atingida por diversos disparos de arma de fogo.

“Segundo as investigações, três indivíduos estavam em um veículo Volkswagen Golf, de cor vermelha”, recordou o titular da 4ª DPHPP. O suspeito “estaria sentado no banco do carona e portava uma arma de fogo, possivelmente um revólver, sendo realizados diversos disparos”.

O trabalho investigativo dos policiais civis apontou que a vítima integra a facção rival responsável pela execução do traficante morto. O sobrinho teria então efetuado a represália. A morte do traficante também foi investigada pela 4ª DPHPP e culminou no indiciamento de dois envolvidos e na prisão de um dos executores.