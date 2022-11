Polícia Civil prende três por assassinato em São Leopoldo

publicidade

A Polícia Civil prendeu três suspeitos de terem praticado um homicídio em São Leopoldo, no Vale do Sinos. As prisões foram feitas durante a Operação Fundo do Poço. Um dos alvos da operação segue foragido.

O corpo da vítima, Delmar da Silva, conhecido como Tio Véio, foi encontrado em avançado estado de decomposição, em março, dentro de um poço, localizado em uma área de mata próximo ao loteamento Tancredo Neves, bairro Arroio da Manteiga. Segundo denúncias, a vítima teria sido torturada e morta por quatro indivíduos. Ao todo foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro prisões temporárias.