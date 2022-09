Polícia Civil prende traficante com 133 quilos de maconha em Passo Fundo

publicidade

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Passo Fundo apreendeu em torno de 133 quilos de maconha na manhã deste domingo no bairro Santa Marta. A droga foi estimada em R$ 600 mil. Uma traficante foi presa. Segundo o delegado Diogo Ferreira, o entorpecente poderia gerar mais de 400 mil porções para a venda.

O flagrante ocorreu durante o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão decorrente de uma investigação sobre o tráfico de drogas realizado por uma facção criminosa na cidade. Houve ainda o recolhimento de 15 pacotes de cigarros contrabandeados.

Os agentes estavam monitorando a traficante devido à suspeita de que ele estava distribuindo maconha em Passo Fundo e região. A atividade ilícita foi comprovada pelo caderno de anotações contendo vários apontamentos de entrega da droga.



“Cumpre destacar a agilidade e comprometimento dos membros e servidores de plantão do Ministério Público e do Poder Judiciário, que atendendo a nossa representação pelas buscas, ao meio dia de sábado, final da tarde estava com as ordens judiciais deferidas, fato que foi crucial para o êxito da ação”, destacou o titular da Draco.