Polícia Civil prende traficante com 50 quilos de maconha em Tramandaí

A Polícia Civil confirmou, nesta quarta-feira, a apreensão de 50 quilos de maconha em Tramandaí, no litoral Norte. Durante a ação, também foram apreendidos 1,1 quilos de cocaína, porções de crack, um revolver calibre .38 com 6 munições, 44 munições de calibre .308, um veículo, balanças de precisão e um automóvel.



Conforme o delegado Alexandre Souza, titular da DP de Tramandaí, um traficante foi preso no local. O criminoso, ainda segundo o delegado, tinha vasta ficha criminal, com antecedentes por roubo e homicídio.



As investigações apontaram que homem era encarregado de armazenar drogas na residência, localizada na praia de Nova Tramandaí, a mando de uma organização criminosa. O preso seria integrante de uma facção com base no Vale do Sinos, que também tem atuação no litoral Norte.