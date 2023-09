Polícia Civil prende um dos ladrões de carga mais procurados de Porto Alegre

publicidade

Uma ação conjunta da Polícia Civil com a Brigada Militar, na manhã desta segunda-feira, prendeu preventivamente um criminoso considerado pelas autoridades como um dos "mais procurados e mais violentos" assaltantes de carga de cigarro de Porto Alegre. A ação ocorreu no bairro Cascata, na zona Sul da capital.

De acordo com os policiais civis, o preso é Douglas Garais Ferreira, suspeito de ter participado de pelo menos dez roubos de cargas de cigarro. O criminoso, segundo as investigações, sempre ameaçava as vitimas com arma de fogo enquanto cometia os delitos.



Conforme o delegado Eibert Moreira Neto, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o preso possui passagens policiais pelos crimes roubo a motorista de entrega e roubos à residência, inclusive com lesão das vítimas. "As ações integradas e cirúrgicas da Polícia Civil e Brigada Militar têm sido fundamentais para a redução dos crimes patrimoniais envolvendo roubo de carga de cigarro", destacou.