Polícia Civil realiza ação contra receptadores de celulares furtados em loja de Nova Hartz

A Polícia Civil realizou na manhã desta segunda-feira a operação Colombo em sete cidades para localizar os receptadores de telefones celulares que foram furtados no final de julho deste ano em um loja na cidade de Nova Hartz, no Vale do Rio dos Sinos. A investigação é coordenada pelo delegado Rogério Baggio.

Os agentes cumpriram 17 mandados judiciais de busca e apreensão e também uma ordem de prisão preventiva em Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Sapucaia do Sul, Taquara e Bagé. Ao todo, duas pessoas foram presas.

A equipe da DP de Nova Hartz recuperou seis telefones celulares e recolheu ainda dois televisores, uma caixa de som e munições de pistola calibre 380 e de revólver calibre 38. A ação contou com um efetivo de 100 agentes em 32 viaturas.

Após a ocorrência do furto qualificado, em julho, os policiais civis fizeram diligências no sentido de identificar a autoria do crime, bem como identificar o destino dos objetos levados na ação. Durante a apuração, um dos ladrões foi apontado como envolvido em diversos outros furtos qualificados, praticados contra diversos estabelecimentos comerciais, em diversas regiões do Estado.

O trabalho investigativo identificou ainda o veículo utilizado no cometimento do crime, o qual teve sua placa trocada para a prática do delito, bem como o possível destino de diversos aparelhos telefônicos furtados.