Polícia Civil realiza operação contra tráfico de drogas e venda de armas na Região Metropolitana

publicidade

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira a operação Tough com o objetivo de desarticular um grupo criminosa, vinculado a uma facção, que realiza a comercialização de drogas, na modalidade de tele entrega, em Canoas e Região metropolitana, além da venda ilegal de armas de fogo. A ação foi conduzida pela 4ª DP de Canoas, sob comando da delegada Tatiana Barreira Bastos.

Houve o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão nos bairros Fátima e Rio Branco. Uma pistola calibre nove milímetros com numeração raspada, mais de 70 munições, uma quantia superior a R$ 3,1 mil em dinheiro, uma touca ninja, uma balança digital, joias, porções de maconha e seis telefones celulares, além de um Renault Sandero. Dois suspeitos foram detidos em flagrante.

A investigação durou em torno de seis meses e foram iniciadas a partir de uma denúncia anônima. Os policiais civis apuraram que o principal alvo traficava maconha e cocaína diariamente com esquema de tele entrega.



Ao longo do trabalho investigativo, a equipe da 4ª DP de Canoas verificou que o investigado possui ligação com uma facção criminosa atuante na Região Metropolitana de Porto Alegre, cuja liderança comanda as ordens do interior de um estabelecimento prisional.



Durante as diligências, os policiais civis verificaram que os alvos também atuavam na venda ilegal de armas de fogo, especialmente fuzis e pistolas. O armamento estaria armazenado em um depósito e seria destinado para a prática de homicídios e roubos em Canoas e adjacências.



Segundo a delegada Tatiana Barreira Bastos, o enfrentamento ao tráfico de drogas e armas tem sido “o principal objeto das investigações da 4ª DP por afetar a qualidade de vida da comunidade local e ter conexão direta com delitos mais graves, como roubos e homicídio”.



Já o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mario Souza, destacou que se trata de “uma forte ação contra o tráfico na cidade de Canoas” e que afeta “especificamente a modalidade de tele entrega de droga”.

Foto: PC / Divulgação / CP