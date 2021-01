Polícia Civil recebe 45 novas viaturas semi blindadas

publicidade

As primeiras viaturas semi blindadas na história da Polícia Civil foram entregues no final da manhã desta terça-feira. Tratam-se de 45 veículos zero quilômetro, todos modelo Renault Duster. A cerimônia, com entrega de 41 delas, foi realizada em frente do Palácio Piratini, em Porto Alegre. Outras quatro estão em fase de produção e devem chegar nos próximos meses. A solenidade teve as presenças do governador Eduardo Leite e do vice-governador e secretário da Segurança Pública, além da Chefe de Polícia Civil, delegada Nadine Anflor, entre outras autoridades.

O investimento total foi de cerca de R$ 6,1 milhões, sendo que cada veículo custou em torno de R$ 137,5 mil. As novas viaturas foram adquiridas com verbas obtidas pela bancada parlamentar gaúcha na Câmara Federal e Senado, em Brasília, tendo contrapartida do Governo do Estado.

Os municípios beneficiados foram Porto Alegre, Aceguá, Ajuricaba, Alecrim, Alvorada, Balneário Pinhal, Barão do Triunfo, Barracão, Cacequi, Canoas, Caxias do Sul, Cerro grande do Sul, Charqueadas, Cidreira, Constantina, Cotiporã, Crissiumal, Erval Seco, Eugênio de Castro, Farroupilha, Fontoura Xavier, Garibaldi, General Câmara, Getúlio Vargas, Independência, Iraí, Itatiba do Sul, Jóia, Marau, Nova Alvorada, Quaraí, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Salto do Jacuí, Santana da Boa Vista, Santo Cristo, São Francisco de Paula, São José do Hortêncio, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Seberi, Triunfo, Tucunduva e Tupanciretã.



Foto: Alina Souza

Os testes da proteção foram realizados em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo, no final de setembro do ano passado. Os ensaios balísticos e a aprovação de protótipo faziam parte das etapas finais da licitação para veículos nesse novo padrão que será adotado em todas as compras futuras pelo Governo do Estado.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) planeja entregar nos próximos meses outras 176 viaturas semi blindadas, elevando o investimento total para mais de R$ 35,2 milhões. Para a Brigada Militar estão previstas 103 novos veículos, também Renault Duster, com recursos da emenda de bancada federal e contrapartida estadual no valor de R$ 14,1 milhões.

A BM ganhará ainda 53 caminhonetes Toyota Hilux, no valor de R$ 10,8 milhões, com recursos de transferência do Fundo Nacional de Segurança Pública para o Fundo Especial da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. A partir da mesma origem, mais de R$ 4 milhões vão custear 20 Hilux para a Polícia Civil.

"Precisamos de uma força policial mais protegida para atuar. Temos uma polícia qualificada, tanto na Polícia Civil como na Brigada Militar, que atuam com muita dedicação e esforço. Mas, antes de tudo, esses policiais são seres humanos, com maridos, esposas, filhos, a quem desejam voltar com segurança. É tarefa de quem governa evitar ao máximo a perda dessas vidas e, por isso, colocar tecnologia, armamento e reposição de pessoal à disposição desses agentes para que possamos ter a força de segurança em um tamanho suficiente para enfrentar a criminalidade", declarou o governador Eduardo Leite. "É uma forma de darmos a resposta a esses agentes de segurança para que estejam mais seguros no exercício das atividades. Com a polícia segura, a sociedade estará mais segura. Assim, garantirmos a continuidade da redução de indicadores de criminalidade", acrescentou.

“Essas viaturas simbolizam um marco da premissa de investimento qualificado que, com a inteligência e a integração, norteia o programa RS Seguro. É a valorização e o aprimoramento na proteção daquilo que temos de mais valioso na segurança pública, que é a vida dos nossos profissionais. A partir dessa aquisição, entramos em uma nova era em termos do aparelhamento das forças policiais no Rio Grande do Sul”, enfatizou o vice-governador e secretário da SSP, Ranolfo Vieira Júnior.